LIVE Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Dybala, El Shaarawy con Abraham (Di domenica 12 marzo 2023) Non solo Europa League. Dopo la bella vittoria casalinga per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad e in attesa... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Non solo Europa League. Dopo la bella vittoria casalinga per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad e in attesa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - francescacheeks : doppietta sold out all’auditorium ?? grazie ROMA???? il tour prosegue domani a CAGLIARI con firmacopie a fine live ?? t… - g_iallorossi : Mou si lascia una carta 'pesante' in panchina da giocarsi a partita in corso. In campo una formazione più coperta… - infoitsport : Dove vedere Roma-Sassuolo alle 18:00 in Tv e LIVE streaming - infoitsport : (LIVE!) ROMA-SASSUOLO, le formazioni ufficiali -