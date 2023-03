LIVE Roma-Sassuolo 0-0

(Di domenica 12 marzo 2023) Non solo Europa League. Dopo la bella vittoria casalinga per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad e in attesa...

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...In campo alle 18- Sassuoloin emergenza e in silenzio stampa. La Corte Sportiva d'appello ha infatti confermato la squalifica di due giornate a José Mourinho per l'espulsione di Cremona, agitando i giorni prima della gara ...Laha trovato la rete nelle ultime 12 gare in Serie A e non registra una serie realizzativa più lunga in campionato sotto la guida di un singolo allenatore dalle ultime 21 partite della gestione ...

Roma-Sassuolo diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Assente per squalifica come Cristante, Mourinho perde anche Pellegrini e Belotti. Nel 3-5-2 in mezzo giocano Bove, Matic e Wijnaldum, davanti El Shaarawy in coppia con Abraham (panchina inziale per Dy ...