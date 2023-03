LIVE Parigi-Nizza 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo | Pogacar viaggia per il successo finale

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO 14.44 ULTIMO CHILOMETRO! Inizia la passerella, sulla Promenade des Angels, per Tadej. 14.42 I corridori sono entrati a, molto interessante la volata per il secondo posto tra Vingegaard, Gaudu, Yates e Jorgenson, sempre ammesso che questi quattro abbiano la voglia di sprintare. 14.40 Iniziano gli ultimi cinque chilometri della gara. 14.39 In questo momento, il vantaggio dello sloveno sfiora il minuto. Si sta per profilare il settimo centro stagionale su tredici gare per Tadej, oltre il 50% di rendimento. 14.36 Dieci ...

PARIGI-NIZZA - Dopo le volate di Merlier e Pedersen, la cronosquadre vinta dalla Jumbo-Visma, i due show di Pogacar in salita, lo sprint di Kooij e la sesta tap ...