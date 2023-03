LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Jorge Martin al comando, brillano ancora le Ducati (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Si migliora Raul Fernandez con Aprilia non ufficiale: settimo a sette decimi da Martin. 11.48 Caduta in precedenza per Brad Binder, fortunatamente senza grandi conseguenze: Small crash for @BradBinder 33 at T3 but #RiderOK and back in the box. #KTM #ReadyToRace #PortimaoTest pic.twitter.com/4YnaXstltA — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM Racing) March 12, 2023 11.45 ancora Aleix Espargarò! Sesto a sette decimi da Martin: lo spagnolo comincia ad entrare in temperatura con la sua Aprilia. 11.43 Primo tempo di rilievo fatto registrare da Aleix Espargarò: tredicesimo a 1?3 da Martin. 11.40 Ecco tutti i tempi: 1 89 J. Martin 1:38.940 2 73 A. ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Si migliora Raul Fernandez con Aprilia non ufficiale: settimo a sette decimi da. 11.48 Caduta in precedenza per Brad Binder, fortunatamente senza grandi conseguenze: Small crash for @BradBinder 33 at T3 but #RiderOK and back in the box. #KTM #ReadyToRace #pic.twitter.com/4YnaXstltA — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM Racing) March 12,11.45Aleix Espargarò! Sesto a sette decimi da: lo spagnolo comincia ad entrare in temperatura con la sua Aprilia. 11.43 Primo tempo di rilievo fatto registrare da Aleix Espargarò: tredicesimo a 1?3 da. 11.40 Ecco tutti i tempi: 1 89 J.1:38.940 2 73 A. ...

