LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Jorge Martin al comando, bene Bagnaia e Bezzecchi (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Aggiornamento tempi day-2: 1 89 J. Martin 1:38.940 2 1 F. Bagnaia +0.174 3 73 A. MARQUEZ +0.324 4 20 F. QUARTARARO +0.352 5 72 M. Bezzecchi +0.545 6 36 J. MIR +0.696 7 41 A. ESPARGARO +0.731 8 25 R. FERNANDEZ +0.769 9 93 M. MARQUEZ +0.785 10 23 E. BASTIANINI +0.947 11.57 Qualche immagine dal giro di Pol Espargarò: Sun is out, it’s a beautiful day for Testing. First laps in for @polespargaro #PortimaoTest pic.twitter.com/BwpITlAmko — Tech3 Racing (@Tech3Racing) March 12, 2023 11.54 Secondo Bagnaia! Il campione del mondo firma un buon 1:39.114. 11.51 Si migliora Raul ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Aggiornamento tempi day-2: 1 89 J.1:38.940 2 1 F.+0.174 3 73 A. MARQUEZ +0.324 4 20 F. QUARTARARO +0.352 5 72 M.+0.545 6 36 J. MIR +0.696 7 41 A. ESPARGARO +0.731 8 25 R. FERNANDEZ +0.769 9 93 M. MARQUEZ +0.785 10 23 E. BASTIANINI +0.947 11.57 Qualche immagine dal giro di Pol Espargarò: Sun is out, it’s a beautiful day foring. First laps in for @polespargaro #pic.twitter.com/BwpITlAmko — Tech3 Racing (@Tech3Racing) March 12,11.54 Secondo! Il campione del mondo firma un buon 1:39.114. 11.51 Si migliora Raul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito di Portimao #PortimaoTest #MotoGP - infoitsport : Test MotoGp 2023 a Portimao: risultati e tempi della 2^ giornata in Portogallo in diretta live - gponedotcom : Oggi si chiudono in Portogallo i test invernali della MotoGP. I tempi, le foto, le notizie, le curiosità da bordo p… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #SprintingInto2023 #PortimaoTest #IRTA Live timing e commento dal circuito dell'Algarve - https://… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #SprintingInto2023 #PortimaoTest #IRTA Live timing e commento dal circuito dell'Algarve - -