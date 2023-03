LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Ducati e Aprilia per confermarsi, Yamaha e Honda vogliono rispondere (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19 Ducati è andata particolarmente bene anche con le moto non ufficiali, su tutti Luca Marini, secondo solo dietro a Bagnaia con la Mooney VR46 Racing Team. 10.16 Ha brillato meno Enea Bastianini, ma la curiosità è vedere anche gli aggiornamenti dell’Aprilia: sulle RS-GP sono state introdotte della ali che seguono in continuità la forcella, per garantire maggior prestazione. 10.13 Ieri la Ducati ha dimostrato di essere particolarmente in palla: Pecco Bagnaia ha fatto registrare il giro più veloce. Un 1:38.771 che fa decisamente ben sperare. 10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla seconda e ultima giornata dei Test di Portimao (Portogallo) per-stagionali di MotoGP. Come seguire i ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19è andata particolarmente bene anche con le moto non ufficiali, su tutti Luca Marini, secondo solo dietro a Bagnaia con la Mooney VR46 Racing Team. 10.16 Ha brillato meno Enea Bastianini, ma la curiosità è vedere anche gli aggiornamenti dell’: sulle RS-GP sono state introdotte della ali che seguono in continuità la forcella, per garantire maggior prestazione. 10.13 Ieri laha dimostrato di essere particolarmente in palla: Pecco Bagnaia ha fatto registrare il giro più veloce. Un 1:38.771 che fa decisamente ben sperare. 10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla seconda e ultima giornata deidi(Portogallo) per-stagionali di. Come seguire i ...

