LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Ducati a caccia di conferme nell'ultima giornata (Di domenica 12 marzo 2023) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei Test di Portimao, riservati alla MotoGP. La classe regina sarà impegnata sul tecnico circuito lusitano in un day-2 in cui si andranno a definire assetti e sviluppi in vista dell'esordio iridato proprio su questa pista e di una stagione particolarmente lunga. Tanta curiosità c'è per quello che è, a tutti gli effetti, un derby tricolore. Il riferimento è a Ducati e all'Aprilia. Le due Case italiane si stanno confrontando a suon di aggiornamenti tecnici di altissimo profilo: sulle GP23 di Francesco Bagnaia e di Enea ...

