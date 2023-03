LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | Bagnaia sbriciola il record della pista! Ducati impressiona

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Si migliora anche Marco Bezzecchi, 8° con laMooney Vr46 in 1’38?532 a mezzo secondo dal tempo di riferimento siglato da. 17.53 Bastianini prova a rispondere al tempone die fa un grande passo avanti in classifica, balzando in quarta piazza in 1’38?373 a 405 millesimi dalla vetta. 17.52 Entra nel vivo la sessione pomeridiana! In corso tanti time-attack interessanti. 17.50 Così Alex Marquez al terminesua seconda e ultima giornata di(fonte: Sky Sport): “Sono caduto due volte, la seconda all’ultimo girosimulazioneSprint Race, ma nel complesso sono molto soddisfatto. Guardo i dati di Pecco e mi ispiro al suo stile, ...

01:30 Chi può fermare Aprilia e Ducati Dopo le avvisaglie di Sepang, la prima giornata di test di Portimao ha confermato i sospetti della vigilia: Aprilia e Ducati sembrano chiaramente un passo ...di nuovo in pista dalle 10.30 per la seconda giornata di test sul circuito di Portimao: diversi piloti hanno in programma la simulazione della Sprint Race, compreso Pecco Bagnaia: il ducatista ...10.15 - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati alla diretta testuale della prima giornata di prove dellasul tracciato di Portimao. Si tratta dell'ultimo test invernale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Aprilia che ha rubato l'occhio per la soluzione aerodinamica delle 'fork wings'. Stando a quanto affermato dall'ingegnere Romano Albesiano: ""Dobbiamo a ...