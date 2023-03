LIVE MotoGP, Test Portimao 2023 in DIRETTA: Bagnaia in vetta con il nuovo record, Bezzecchi sale in settima posizione (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Fabio Quartaro si lancia di nuovo migliora ancora in ogni settore, arriva al T3 con 713 millesimi di ritardo, quindi taglia il traguardo con il tempo di 1:39.129 e si porta in decima posizione a 975 millesimi superando Johann Zarco. Risponde subito Joan Mir che arriva al T3 con soli 538 millesimi e chiude in 1:39.100 e scalza subito il francese. 13.30 Una immagine di Brad Binder con la sua nuova KTM Almost at the midday stage. Let’s go, Orange squad!#KTM #ReadyToRace #PortimaoTest pic.twitter.com/5I68Pq6Wsi — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM Racing) March 12, 2023 13.27 Fabio Quartararo arriva al T1 con 351 millesimi di distacco, quindi 734 al T2 ed è ancora sotto il suo riferimento. Al T3 accusa 816 millesimi e ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Fabio Quartaro si lancia dimigliora ancora in ogni settore, arriva al T3 con 713 millesimi di ritardo, quindi taglia il traguardo con il tempo di 1:39.129 e si porta in decimaa 975 millesimi superando Johann Zarco. Risponde subito Joan Mir che arriva al T3 con soli 538 millesimi e chiude in 1:39.100 e scalza subito il francese. 13.30 Una immagine di Brad Binder con la sua nuova KTM Almost at the midday stage. Let’s go, Orange squad!#KTM #ReadyToRace #pic.twitter.com/5I68Pq6Wsi — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM Racing) March 12,13.27 Fabio Quartararo arriva al T1 con 351 millesimi di distacco, quindi 734 al T2 ed è ancora sotto il suo riferimento. Al T3 accusa 816 millesimi e ...

