LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | Bagnaia in vetta col record della pista | Quartararo unico ad inserirsi tra le Ducati

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.15 Fabioha tracciato un bilancio deiai microfoni di Sky Sport: “Il secondo giorno è stato molto più positivo, manca ancora qualcosa ma abbiamo preso un po’ di setting dal passato ed è andata meglio. La nuova ala posteriore? L’ho provata, non è negativa ma neanche positiva e non penso la useremo. Sprint Race? Ho fatto una simulazione, non è andata male“. 18.12 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 1 F.1:37.968 2 5 J. ZARCO +0.296 3 20 F.+0.334 4 72 M. BEZZECCHI +0.383 5 23 E. BASTIANINI +0.405 6 73 A. MARQUEZ +0.434 7 89 J. MARTIN +0.466 8 33 B. BINDER +0.512 9 41 A. ESPARGARO +0.601 10 88 M. ...