LIVE MotoGP | Test Portimao 2023 in DIRETTA | Aleix Espargarò davanti | bene Aprilia e Ducati

12.12 Bel miglioramento per Enea Bastianini! Quinto a tre decimi e mezzo da Aleix Espargarò. 12.09 Parziali record per Alex Marquez che sciupa tutto nel settore finale: avrebbe fatto il primo tempo. 12.06 Queste le dichiarazioni a Sky Sport di Fabio Di Giannantonio sull'incidente di ieri: "E' stata una normalissima scivolata, seppur ad alta velocità. Ho battuto la Testa nella ghiaia, che qui è come un muro, e mi sono spento un attimo: mi hanno detto che ci ho messo un po' ad alzarmi, anche se non ricordo. Sto bene, ma a causa del forte trauma cranico hanno preferito non darmi il "fit" per farmi riposare. Peccato". 12.03 Aleix Espargarò nuovo miglior tempo! 1:38.850: è super Aprilia!

