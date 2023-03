LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2023 in DIRETTA: Prado corre verso la vittoria (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.00 Fernandez con la sua caduta, perde il podio. 04.00 ATTENZIONE problemi per Fernandez, scende al quinto posto. 05.00 RENAUX scatenato supera anche Herlings per la quarta piazza. 06.00 Sorpasso perfetto di Renaux su Jonass per la quinta posizione. 07.00 Febvre aggancia Fernandez nuovamente per la seconda piazza, giri decisivi per il podio. 08.00 In difficoltà fisica l’ex campione del mondo, Herlings. 09.00 Fernandez guadagna tre decimi su Prado. 10.00 Lotta per la quinta piazza tra Jonass e Coldenhoff. 11.00 Errore di Vlaanderen, Guadagnini guadagna la dodicesima posizione. 12.00 Ritiro per Alessandro Lupino. Guadagnini deve recuperare 4 secondi sulla coppia composta da Vlaanderen e Guillod. 13.00 I primi dieci al ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.00 Fernandez con la sua caduta, perde il podio. 04.00 ATTENZIONE problemi per Fernandez, scende al quinto posto. 05.00 RENAUX scatenato supera anche Herlings per la quarta piazza. 06.00 Sorpasso perfetto di Renaux su Jonass per la quinta posizione. 07.00 Febvre aggancia Fernandez nuovamente per la seconda piazza, giri decisivi per il podio. 08.00 In difficoltà fisica l’ex campione del mondo, Herlings. 09.00 Fernandez guadagna tre decimi su. 10.00 Lotta per la quinta piazza tra Jonass e Coldenhoff. 11.00 Errore di Vlaanderen, Guadagnini guadagna la dodicesima posizione. 12.00 Ritiro per Alessandro Lupino. Guadagnini deve recuperare 4 secondi sulla coppia composta da Vlaanderen e Guillod. 13.00 I primi dieci al ...

