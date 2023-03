LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2023 in DIRETTA: comanda Fernandez, seguono Prado e Febvre (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24.00 Guadagnini sta lentamente risalendo in classifica, sedicesimo posto per lui. 25.00 Questi i primi sette al momento: Fernandez Prado Febvre Jonass Renaux Herlings Coldenhoff 26.00 Fernandez stacca Padro, un secondo di vantaggio per il pilota della Honda. 27.00 Alberto Forato si trova in nona posizione, Lupino trentottesimo, Guadagnini diciannovesimo. 28.00 CADE GUADAGNINI, deve risalire dal fondo della classifica. 29.30: Fernandez prende la prima posizione, secondo Prado e terzo Febvre. Parte gara-1! 17.10 Inizia la procedura di partenza. 17.05 Manca poco all’inizio di gara-1. 17.00 Tra dieci minuti l’inizio della procedura di partenza. 16.55 Gli italiani in MXGP sono ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24.00 Guadagnini sta lentamente risalendo in classifica, sedicesimo posto per lui. 25.00 Questi i primi sette al momento:Jonass Renaux Herlings Coldenhoff 26.00stacca Padro, un secondo di vantaggio per il pilota della Honda. 27.00 Alberto Forato si trova in nona posizione, Lupino trentottesimo, Guadagnini diciannovesimo. 28.00 CADE GUADAGNINI, deve risalire dal fondo della classifica. 29.30:prende la prima posizione, secondoe terzo. Parte gara-1! 17.10 Inizia la procedura di partenza. 17.05 Manca poco all’inizio di gara-1. 17.00 Tra dieci minuti l’inizio della procedura di partenza. 16.55 Gli italiani insono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : MOTOCROSS ARGENTINA - Oggi scatta il Mondiale: ecco come seguire in live streaming e in TV tutto lo show da Villa L… - MotoClubit : ? Segui la Gara ad ALBETTONE 12-03-2023 FMI-NORD EST Motocross ?? -TimeTable al link: -