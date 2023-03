LIVE – Milano-Taranto 3-0 (25-21, 26-24, 25-18) Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di domenica 12 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Allianz Milano – Gioiella Prisma Taranto, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I meneghini di Andrea Piazza, ottavi e certi dell’accesso ai Playoff, scendono sul campo di casa per conquistare un successo e provare a guadagnare una posizione. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Vincenzo Di Pinto, penultima in classifica e a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 12 marzo all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Latestualedi Allianz– Gioiella Prisma, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season didimaschile. I meneghini di Andrea Piazza, ottavi e certi dell’accesso ai Playoff, scendono sul campo di casa per conquistare un successo e provare a guadagnare una posizione. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Vincenzo Di Pinto, penultima in classifica e a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 12 marzo all’Allianz Cloud (Palalido) di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

