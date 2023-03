LIVE Italia-Olanda 7-1, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: LEGGENDARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! IMPRESA EPOCALEEEEEEEEEEEEE!!! (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia doveva battere l’Olanda con almeno 4 punti di scarto e non subirne più di 5. Come direbbe John Rambo: MISSIONE COMPIUTA! Italia AI QUARTI DI FINALE! ABBIAMO SBATTUTO FUORI L’Olanda! Annientati i nostri eterni rivali con un perentorio 7-1! STRIKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! STRIKEEEEEEEEEEEEEE!!! VI AMIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! AMORE ETERNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! 1 ball, 2 strike. Dai Mitchell adesso. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. La situazione resta delicatissima. TROMP ELIMINATO AL VOLO! 2 out. Didder in battuta. L’Olanda ha un uomo in seconda e uno in prima. Strike-out! Primo eliminato. Ora si trema, c’è Tromp in battuta: nel 3° inning aveva piazzato un ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’doveva battere l’con almeno 4 punti di scarto e non subirne più di 5. Come direbbe John Rambo: MISSIONE COMPIUTA!AI QUARTI DI FINALE! ABBIAMO SBATTUTO FUORI L’! Annientati i nostri eterni rivali con un perentorio 7-1! STRIKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! STRIKEEEEEEEEEEEEEE!!! VI AMIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! AMORE ETERNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! 1 ball, 2 strike. Dai Mitchell adesso. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. La situazione resta delicatissima. TROMP ELIMINATO AL VOLO! 2 out. Didder in battuta. L’ha un uomo in seconda e uno in prima. Strike-out! Primo eliminato. Ora si trema, c’è Tromp in battuta: nel 3° inning aveva piazzato un ...

