LIVE Italia-Olanda 7-1, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: demoliti gli avversari storici, si vola ai quarti! (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Grazie per averci seguito amici di OA Sport, appuntamento a giovedì 16 per il quarto di finale contro il Giappone. Non vogliamo smettere di sognare! 15.19 Italia-Giappone si giocherà giovedì 16 marzo alle 11.00. 15.18 Oggi Mike Piazza, come con Cuba, si è giocato tutti i suoi migliori pitcher e non è un caso che sia arrivata la vittoria. Matt Harvey era stato commovente in avvio di partita. Adesso contro il Giappone senza nulla da perdere. 15.17 Guardate l'esultanza di JOE LA SORSA dopo l'incredibile salvezza firmata nel 6° inning a basi piene. Memorabile, epico! Italy!!!! @mikepiazza31 led Italy is moving on to the Quarterfinals!! #WorldBaseballClassic @FIBSpress https://t.co/ULemCpTB4V — Carl T. (@CarlJT31) March 12, ...

