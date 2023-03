LIVE Italia-Olanda 6-1 | World Baseball Classic 2023 in DIRETTA | folle capolavoro di JOE LA SORSA!

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALancio pazzo! Frelick avanza in terza base! 1 ball, 0 strike. DOPPIO DI SAL FRELICK! Andiamo adesso! L’azzurro è in seconda base, c’è Nicky Lopez in battuta. 0 ball, 2 strike. Scatenato Kelly. Niente da fare, strike-out. David Fletcher proprio non c’è in questo WBC, peccato. Dobbiamo provare a costruire qualcosa. Sal Frelick in battuta. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Altro cambio di lanciatore per l’, entra Kevin Kelly. Affronta David Fletcher, sin qui (di gran lunga) il nostro peggior giocatore in questo WBC. Eravamo con le basi piene. Entra il mancino Joe La Sorsa, produce un eliminato al volo e realizza 2 strike-out. Indissolubile quello che ha fatto, memorabile! E adesso andiamo in attacco nel sesto inning! STRIKE-OUT! COSA HA FATTO JOE LA SORSA, QUESTA E’ ...