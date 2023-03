LIVE Italia-Olanda 6-1 | World Baseball Classic 2023 in DIRETTA | azzurri avanti dopo 7 inning

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome previsto, ecco il cambio: entra Matt Festa. Vediamo se Mike Piazza cambierà ancora pitcher. In battuta Jurick Profar.6-1. Altro doppio gioco. Finisce troppo rapidamente l’offensivo dell’. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Pasquantino purtroppo subito eliminato al volo, non ci voleva. Serve più pazienza al piatto! Ora Miles Mastrobuoni. Bunt di Sullivan, che avanza in prima base! Ora Vinnie Pasquantino. Resta Kevin Kelly sul monte, pitcher che milita nel Campionato olandese. Si va nella parte bassa del settimo. Per l’sarebbe molto importante muovere il punteggio, anche solo con un punticino. Il ...

LIVE Italia-Olanda 0-1, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: fuoricampo di Tromp OA Sport

