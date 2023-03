LIVE Italia-Olanda 0-1 | World Baseball Classic 2023 in DIRETTA | fuoricampo di Tromp

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProfar eliminato in prima base, 2 out. Tocca a Xander Bogaerts, una delle superstar più luminose della MLB. 1 ball, 0 strike. Didder eliminato al volo. 1 out. Profar in battuta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. Didder in battuta. 0 ball, 2 strike. Arriva ildi0-1. Se inizia a vacillare anche Matt Harvey, allora per l’diventa quasi impossibile… 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Adesso Harvey torna sul monte per affrontare. Altro giocatore, tanto per cambiare, di MLB. L’, lo sappiamo, è più forte, ma dobbiamo crederci: possiamo giocarcela sino alla fine. C’è il contatto per De Luzio, ma è troppo debole. ...