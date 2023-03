LIVE – Italia-Francia 8-6 | World Cup maschile 2023 pallanuoto in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Latestuale, partita valevole per il Gruppo A della prima fase dellaCupdi. Gli azzurri di Sandro Campagna tornano in acqua 24 ore dopo la splendida vittoria in rimonta contro i padroni di casa della Croazia. Il Settebello va a caccia della quarta vittoria in quattro partite per consolidare il primo posto nel raggruppamento. Non bisognerà però sottovalutare la formazione transalpina, che proverà a strappare i primi punti e smuovere così la classifica. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 12 marzo a Zagabria, in Croazia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale...