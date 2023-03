LIVE Italia-Francia | 5-5 World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA | si ritorna in parità

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.59 Time out. 3.59 Gooooool Di Somma! Seconda rete in questo quarto per il numero 11 della nazionale azzurra, che conclude un’ottima azione di squadra e riporta la sfida in. 4.20 Altra ottima difesa degli azzurri, che in questa seconda frazione sono cresciuti soprattutto in questa fase. 4.45 Goooooool Bruni! Ottima azione del Settebello a liberare il numero 10 davanti al portiere avversaria, che nulla può sulla conclusione dell’azzurro.4-5. 5.05 Fischiato un fallo in attacco a Bjorch, troppo irruento nel tentativo di prendere per primo una palla vacante. 5.50 Sbatte sul muro francese la conclusione di Francesco Di Fulvio. 6.55 Non riesce a sfruttare la superiorità la, grazie ad un’ottima ...