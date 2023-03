LIVE – FeralpiSalò-Vicenza 2-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 12 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di FeralpiSalò-Vicenza, match valido per la trentunesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone A c’è tantissimo in palio, perché si sfidano la prima e la quarta in classifica separate da appena quattro punti, dunque clamorosa bagarre per la promozione DIRETTA che passerà anche da questo risultato. Si parte alle ore 14.30 di domenica 12 marzo, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH FeralpiSalò-Vicenza FINE SECONDO TEMPO 90? – Raddoppia la FerralpiSalò con Musatti. 87? – Vicenza che non riesce a rendersi pericoloso. 80? – Resiste la Ferralpi. 68? – ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ladi, match valido per la trentunesima giornata di. Nel girone A c’è tantissimo in palio, perché si sfidano la prima e la quarta in classifica separate da appena quattro punti, dunque clamorosa bagarre per la promozioneche passerà anche da questo risultato. Si parte alle ore 14.30 di domenica 12 marzo, chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHFINE SECONDO TEMPO 90? – Raddoppia la FerralpiSalò con Musatti. 87? –che non riesce a rendersi pericoloso. 80? – Resiste la Ferralpi. 68? – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GdB_it : La FeralpiSalò ospita il Vicenza, vale una fetta di serie B: segui il live - GiornaleVicenza : #SerieC #LRVicenza #FeralpisalòVicenza ??? SEGUI LA DIRETTA ?? - feralpisalo : ?? LIVE | BORDOCAMPO - Feralpisalò ?? L.R. Vicenza - Calciodiretta24 : FeralpiSalò - Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - ColucciLc : RT @LRVicenza: ?? CONVOCATI ?? I 25 giocatori Biancorossi per la sfida con la @feralpisalo ???????? ?? Live on @ElevenSportsIT #ForzaVicenz… -