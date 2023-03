LIVE – Cremona-Cento, finale Coppa Italia A2 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 12 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Cremona-Cento, sfida valida come finale della Final Four di Coppa Italia A2 2023 di basket. Solo 40 minuti a separare le due squadre dall’aggiudicarsi l’ambito trofeo, ma solo una ce la farà. La formazione lombarda ha battuto Torino in semifinale, grazie ad un ultimo quarto da incorniciare, con l’allungo decisivo propiziato da Pecchia e Caroti. Gli emiliani, a loro volta, hanno superato il difficilissimo ostacolo rappresentato da Cantù, trascinati dai 28 punti di Tomassini e da altri tre giocatori in doppia cifra, tra cui Mussini, partito dalla panchina. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Ilindi, sfida valida comedella Final Four diA2di. Solo 40 minuti a separare le due squadre dall’aggiudicarsi l’ambito trofeo, ma solo una ce la farà. La formazione lombarda ha battuto Torino in semi, grazie ad un ultimo quarto da incorniciare, con l’allungo decisivo propiziato da Pecchia e Caroti. Gli emiliani, a loro volta, hanno superato il difficilissimo ostacolo rappresentato da Cantù, trascinati dai 28 punti di Tomassini e da altri tre giocatori in doppia cifra, tra cui Mussini, partito dalla panchina. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con ...

