LIVE – Cremona-Cento 0-0 | finale Coppa Italia A2 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 12 marzo 2023) Ilindi, sfida valida comedella Final Four diA2di. Solo 40 minuti a separare le due squadre dall’aggiudicarsi l’ambito trofeo, ma solo una ce la farà. La formazione lombarda ha battuto Torino in semi, grazie ad un ultimo quarto da incorniciare, con l’allungo decisivo propiziato da Pecchia e Caroti. Gli emiliani, a loro volta, hanno superato il difficilissimo ostacolo rappresentato da Cantù, trascinati dai 28 punti di Tomassini e da altri tre giocatori in doppia cifra, tra cui Mussini, partito dalla panchina. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE – CREMONA-TORINO 68-61, DIRETTA Coppa Italia A2 2023 basket - zazoomblog : LIVE – Cremona-Torino 62-56 Coppa Italia A2 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Cremona-Torino #62-56 #Coppa… - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Irideos in #Italia dalle 18.25, con impatto su #Cremona #Bresso #Pescia… - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Irideos in #Italia dalle 17.55, con impatto su #Cremona #Bresso… - forzaroma : Mourinho: “Non ho ancora accettato la sconfitta di Cremona” – LIVE #ASRoma -

Denunciata per furto aggravato una donna con precedenti Di: Redazione Sardegna- Adnkronos, foto simbolo In due circostanze avrebbe rubato dei gioielli a una signora anziana ...provincia di,...In campo alle 18 Roma - Sassuolo Roma in emergenza e in silenzio stampa. La Corte Sportiva d'appello ha infatti confermato la squalifica di due giornate a José Mourinho per l'espulsione di, agitando i giorni prima della gara con il Sassuolo. Un match al quale non prenderanno parte Llorente, Solbakken, Pellegrini e Belotti. E se il capitano giallorosso ha dovuto mettere 30 punti ...La partita Cremonese - Fiorentina di Domenica 12 marzo 2023 in diretta: sblocca il risultato Mandragora e raddoppio di Cabral- Domenica 12 marzo 2023 , allo Stadio 'Giovanni Zini', la Cremonese di Davide Ballardini affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la settima giornata di ritorno del campionato di ...

Diretta Cremonese-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

CREMONA - La Fiorentina non sbaglia sul campo della Cremonese e vince 2-0, salendo a 34 punti in classifica. Può sorridere Italiano per il risultato, per la prestazione e per la continuità che la Viol ...Terzo successo consecutivo per la squadra di Italiano, che passa allo Zini con un gol per tempo. Salvezza sempre più lontana per i grigiorossi ...