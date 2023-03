LIVE Brindisi-Olimpia Milano 69-89 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | match oramai in cassaforte per i milanesi a -5? dalla fine

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-93 Davies in sospensione! 71-91 2/2 per Tonut in lunetta! 71-89 Bowman in sospensione! 69-89 Risponde prontamente Melli con la stessa moneta! 69-86 Tripla di Bowman: -17! 66-85 Tonut non perdona: 12 punti per l’ex Venezia! 66-83 Dentro il libero aggiuntivo! 65-83 Altro canestro di Burnell col fallo: time-out! 63-83 Semi-gancio di Jason Burnell! 61-83 Altra schiacciata dell’ex Barcellona: time-out immediato di Frank Vitucci! 61-81 Davies segna prontamente dal pitturato per il +20! 61-79 Andrea Mezzanotte spara dall’arco la tripla: 13 punti per l’azzurro! Inizia l’ultima frazione! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’è ancora nettamente davanti per 58-79! 58-79 Voigtmann segna ...