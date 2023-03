LIVE Brindisi-Olimpia Milano 27-38 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | milanesi a +11 | i pugliesi si affidano a D’Angelo Harrison per ricucire

Leggi su oasport

(Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-45 Billy Baron brucia la retina dall’arco: tripla e +15! 30-42 Voigtmann perfetto a cronometro fermo: 2/2 e +12! 30-40 Il giocatore azzurro cattura prontamente il rimbalzo sul secondo tiro libero sbagliato:ricuce a -10! 28-40 1/2 per Andrea Mezzanotte in lunetta! 27-40 Dentro il reverse di Voigtmann, conche rimane a +13 quando mancano poco più di quattro minuti alla seconda sirena! 27-38 Ancoradal pitturato! 25-38 Piazzato di Voigtmann: +13! 25-36 Canestro sottomano di Andrea Mezzanotte: -11 Happy Casa! 23-36 2/2 per Bayehe ai liberi: i padroni di casa provano a! 21-36 Non trema la mano a Napier in lunetta: 3/3 e nuovo +15 ...