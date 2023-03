LIVE Biathlon, Mass start maschile Oestersund 2023 in DIRETTA: Christiansen domina senza errori, Giacomel undicesimo! (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39: Vittoria per Christiansen nella Mass start di Oestersund, secondo l’altro norvegese Dale, terzo il francese Perrot: questo il podio. 16.38: Bionaz è 27mo, Braunhofer 28mo entrambi con un errore, sono andati piano sugli sci o hanno avuto qualche problema 16.36: Krcmar quarto, Stalder quinto, Andersen sesto, settimo Eder, ottavo Doll, nono Rastorgujevs, decimo Rees, 11mo Giacomel 16.35: Christiansen VINCE LA Mass start! Secondo Dale, terzo il giovane Perrot, primo podio in carriera 16.34: Al km 14.5 Christiansen va verso il week end perfetto! Coppa di individuale e due vittorie, più un terzo posto 16.32: Al km 13.5 Christiansen davanti, a ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39: Vittoria pernelladi, secondo l’altro norvegese Dale, terzo il francese Perrot: questo il podio. 16.38: Bionaz è 27mo, Braunhofer 28mo entrambi con un errore, sono andati piano sugli sci o hanno avuto qualche problema 16.36: Krcmar quarto, Stalder quinto, Andersen sesto, settimo Eder, ottavo Doll, nono Rastorgujevs, decimo Rees, 11mo16.35:VINCE LA! Secondo Dale, terzo il giovane Perrot, primo podio in carriera 16.34: Al km 14.5va verso il week end perfetto! Coppa di individuale e due vittorie, più un terzo posto 16.32: Al km 13.5davanti, a ...

