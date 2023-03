LIVE – Biathlon, mass start femminile Ostersund 2023: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 12 marzo 2023) La DIRETTA testuale della mass start femminile di Ostersund, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di Biathlon. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Hannah Auchentaller. Appuntamento questo pomeriggio alle ore 13. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA start LIST PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 13.02 Vittozzi e Oeberg seguono Simon, Wierer inizia invece in sordina. 13.00 Si parte, inizia la mass start! 12.57 Poco vento e tanto sole, in Svezia condizioni buone. Le azzurre sono pronte a farci vivere un’altra giornata da batticuore. 12.50 Amici di Sportface, buon pomeriggio da ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Hannah Auchentaller. Appuntamento questo pomeriggio alle ore 13. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LALIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 13.02 Vittozzi e Oeberg seguono Simon, Wierer inizia invece in sordina. 13.00 Si parte, inizia la! 12.57 Poco vento e tanto sole, in Svezia condizioni buone. Le azzurre sono pronte a farci vivere un’altra giornata da batticuore. 12.50 Amici di Sportface, buon pomeriggio da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA - Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: la Francia fa il vuoto podio lontano per l’Italia -… -