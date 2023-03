LIVE Biathlon, Mass start femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: Wierer in lotta per la vittoria con le francesi nell’ultimo giro! (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 16.00 13:29 ALLUNGAAA WiererRRRRR!!!!! L’altoatesina agli 11.3 km l’azzurra ha 6.7? di vantaggio su Jeanmonnot!!!! Simon perde a sua volta 3? dalla testa e si deve “accontentare” del podio. 13:28 Sembra allungare l’azzurra su Jeanmonnot!!!! Simon non guadagna, Roeiseland è quarta e troppo lontana per essere una preoccupazione. Vittozzi con 4/5 all’ultimo poligono esce in 19a posizione. 13:28 Dorothea deve spingere a tutta e non voltarsi!!!! Forza Doro!!!!!! 13:27 WiererRRRRR!!!!!! 5/5 RAPIDO DELL’AZZURRA CON SIMON CHE SBAGLIA L’ULTIMO!!!!! ULTIMO GIRO PALPITANTE!!! L’azzurra dopo quattro poligono è braccata dalle ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.00 13:29 ALLUNGAAARRRRR!!!!! L’altoatesina agli 11.3 km l’azzurra ha 6.7? di vantaggio su Jeanmonnot!!!! Simon perde a sua volta 3? dalla testa e si deve “accontentare” del podio. 13:28 Sembra allungare l’azzurra su Jeanmonnot!!!! Simon non guadagna, Roeiseland è quarta e troppo lontana per essere una preoccupazione. Vittozzi con 4/5 all’ultimo poligono esce in 19a posizione. 13:28 Dorothea deve spingere a tutta e non voltarsi!!!! Forza Doro!!!!!! 13:27RRRRR!!!!!! 5/5 RAPIDO DELL’AZZURRA CON SIMON CHE SBAGLIA L’ULTIMO!!!!! ULTIMO GIRO PALPITANTE!!! L’azzurra dopo quattro poligono è braccata dalle ...

