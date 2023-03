LIVE Biathlon, Mass start femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: STRAORDINARIA WIERER! In Svezia vince solo lei! 18a Vittozzi, 22a Auchentaller (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 16.00 13:41 Nell’ultima tappa ci sarà il clamoroso ribaltone? Wierer guadagna 30 punti su Simon, e ora insegue a 144 punti di distanza. Sembra impossibile, ma la sprint di giovedì in terra norvegese può veramente risultare decisiva. Sprint che per Wierer avrà una grandissima importanza, l’altoatesina è infatti pettorale rosso in quella disciplina, e con Herrmann si giocherà l’unica coppa di specialità che manca alla sua bacheca. 13:38 Completano la top-10: Roeiseland in quarta piazza con il 19/20 che vince la volata con Colombo (2) entrambe con 40? di distacco; 6a Hanna Oeberg (2) a 47.5?, settima con lo zero la tedesca Voigt: ottava con un errore ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.00 13:41 Nell’ultima tappa ci sarà il clamoroso ribaltone? Wierer guadagna 30 punti su Simon, e ora insegue a 144 punti di distanza. Sembra impossibile, ma la sprint di giovedì in terra norvegese può veramente risultare decisiva. Sprint che per Wierer avrà una grandissima importanza, l’altoatesina è infatti pettorale rosso in quella disciplina, e con Herrmann si giocherà l’unica coppa di specialità che manca alla sua bacheca. 13:38 Completano la top-10: Roeiseland in quarta piazza con il 19/20 chela volata con Colombo (2) entrambe con 40? di distacco; 6a Hanna Oeberg (2) a 47.5?, settima con lo zero la tedesca Voigt: ottava con un errore ...

