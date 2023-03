LIVE Biathlon, Mass start femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: buon inizio per Wierer, due errori pesantissimi di Vittozzi (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 16.00 13:11 Al km 3.8 Anais Chevalier davanti a tutte, sono in undici nel gruppo di testa, chiuso proprio da Hannah Auchentaller. Vittozzi ha un ritardo di 50? rispetto a chi è al comando. 13:09 In questo secondo giro è A. Chevalier che si incarica di fare l’andatura, tre francesi nelle prime quattro posizioni con Simon e Jeanmonnot oltre alla leader. 13:08 Tra le big un errore per Tandrevold ,Hanna ed Eliva Oeberg. Dopo il primo poligono Wierer è incollata alle code di Simon, con Vittozzi l’unica con il 3/5 che sprofonda in 30a posizione. 13:07 Wierer RISPONDE PRESENTE! Pochi errori, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.00 13:11 Al km 3.8 Anais Chevalier davanti a tutte, sono in undici nel gruppo di testa, chiuso proprio da Hannah Auchentaller.ha un ritardo di 50? rispetto a chi è al comando. 13:09 In questo secondo giro è A. Chevalier che si incarica di fare l’andatura, tre francesi nelle prime quattro posizioni con Simon e Jeanmonnot oltre alla leader. 13:08 Tra le big un errore per Tandrevold ,Hanna ed Eliva Oeberg. Dopo il primo poligonoè incollata alle code di Simon, conl’unica con il 3/5 che sprofonda in 30a posizione. 13:07RISPONDE PRESENTE! Pochi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA - Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: la Francia fa il vuoto podio lontano per l’Italia -… -