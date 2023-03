Litorale romano preso d’assalto: boom di presenze sulle spiagge (Di domenica 12 marzo 2023) Con i primi giorni di sole e le temperature che iniziano a salire la gente, stanca di stare in casa, inizia a fare le prime gite al mare. E il sole di oggi ha favorito l’uscita di tanti romani che hanno scelto di raggiungere le spiagge del Litorale per trascorrere una domenica in riva al mare o, semplicemente, per consumare un pasto di fronte alla spiaggia. Tanta voglia di fuggire dalla routine quotidiana e dagli impegni, oltre che dal caos della città hanno indotto i romani a raggiungere la costa per concedersi una giornata diversa e iniziare ad assaporare le ormai prossime giornate di caldo primaverile in attesa che arrivi l’estate. Quali sono le spiagge romane meta di una giornata di sole domenicale Molti hanno scelto di raggiungere le varie spiagge romane, Ostia, Fregene, Anzio, Nettuno, Santa Marinella e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) Con i primi giorni di sole e le temperature che iniziano a salire la gente, stanca di stare in casa, inizia a fare le prime gite al mare. E il sole di oggi ha favorito l’uscita di tanti romani che hanno scelto di raggiungere ledelper trascorrere una domenica in riva al mare o, semplicemente, per consumare un pasto di fronte alla spiaggia. Tanta voglia di fuggire dalla routine quotidiana e dagli impegni, oltre che dal caos della città hanno indotto i romani a raggiungere la costa per concedersi una giornata diversa e iniziare ad assaporare le ormai prossime giornate di caldo primaverile in attesa che arrivi l’estate. Quali sono leromane meta di una giornata di sole domenicale Molti hanno scelto di raggiungere le varieromane, Ostia, Fregene, Anzio, Nettuno, Santa Marinella e ...

