L’Isola dei Famosi, ex vippone di questa edizione si candida: “Parteciperei subito” (Di domenica 12 marzo 2023) Charlie Gnocchi è stato nella casa del Grande Fratello Vip ben 91 giorni ed a quanto pare non ne avrebbe abbastanza dato che, come confessato a SuperGuidaTv, parteciperebbe anche a L’Isola dei Famosi. “Ho scelto di partecipare al GFVip perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante. Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato molto da questa esperienza, ho un pubblico che mi conosce, credo che le esperienze servono tutte. Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore”. E ancora: “Mi ha colpito l’organizzazione, la ... Leggi su biccy (Di domenica 12 marzo 2023) Charlie Gnocchi è stato nella casa del Grande Fratello Vip ben 91 giorni ed a quanto pare non ne avrebbe abbastanza dato che, come confessato a SuperGuidaTv, parteciperebbe anche adei. “Ho scelto di partecipare al GFVip perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante. Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato molto daesperienza, ho un pubblico che mi conosce, credo che le esperienze servono tutte. Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore”. E ancora: “Mi ha colpito l’organizzazione, la ...

