Lino Guanciale: «Fiorentina, non facciamo regali a Cremona»

In tv lo si sta vedendo nei panni della fortunata serie del Commissario Ricciardi. Lino Guanciale è un attore appassionato di calcio, tifoso della Fiorentina ed ex rugbysta. Ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

ALLENATORI – «Guardo sempre le squadre di Sarri, ma non posso dire lo stesso per quelle di Allegri o di Mourinho. Quando la tattica prevale sulla voglia di costruire un bel gioco vacillo. Per Zeman infatti provavo vero amore, mi dispiace non averlo mai visto a Firenze».

CREMONESE-Fiorentina – «E la temo. Con le big sentiamo meno il peso delle aspettative, con squadre così ci vuole solidità. Poi noi siamo dei filantropi, facciamo certi regali…»

JUVE – «Non sono tra quelli che gufano la Juve a oltranza, ma quando giochiamo contro non mi basta vincere, spero ...

