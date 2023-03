Ligue 1: Openda trascina il Lens. Balogun stende il Monaco. Stasera il Marsiglia (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi sono in programma sette partite di Ligue 1 che chiuderanno la 27a giornata: il Lens ha calato il poker in casa del Clermont: 4-0 con tripletta... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi sono in programma sette partite di1 che chiuderanno la 27a giornata: ilha calato il poker in casa del Clermont: 4-0 con tripletta...

