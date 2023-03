Ligabue approda sul grande schermo con “30 anni in un giorno”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 marzo 2023) Il cantante sarà presente nella sala del The Space Cinema Odeon di Milano allo spettacolo delle ore 19:30 per fare un saluto al pubblico, in diretta negli altri cinema selezionati del circuito alle ore 20:00 MILANO – Con la sua musica ha fatto cantare e ballare intere generazioni, infiammando gli animi di più di 100.000 fan nel suo ultimo concerto Campovolo 2022 dello scorso giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia e adessosulcon il docufilm che celebra i trent’di carriera dell’artista: ‘30in un’, in programmazione in tutte le sale The Space Cinema dal 20 al 22 marzo. Il noto cantante sarà presente al The Space Cinema Odeon di Milano lunedì 20 marzo alle ore 19:30 per fare un saluto al pubblico in sala che sarà trasmesso ...