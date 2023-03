Liga | la Real Sociedad frena | rimonta Siviglia LIVE | Villarreal-Betis Stasera il Barcellona

(Di domenica 12 marzo 2023) Il sabato disi è chiuso con un gol dell'ex romanista Justin Kluivert per che ha regalato la vittoria al Valencia, oggi sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beinsports_FR : ???? Real Madrid ?? Carlo Ancelotti salue l’attitude de Vinicius Jr. ?? - sportli26181512 : Caso Negreira-Barcellona, il Real Madrid si costituirà 'parte lesa': Il club presieduto da Florentino Perez ha deci… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Caso Negreira, il Real si costituisce come parte lesa contro il Barça #Liga - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Real Sociedad, crisi continua: solo 1-1 col Maiorca e zona Champions a rischio #Liga - Profilo3Marco : RT @LaStampa: Scandalo nella Liga, il Real vuole partecipare come parte lesa nell’indagine contro il Barcellona -

Liga, il Real Madrid torna a vincere con l'Espanyol. Kluivert rianima il Valencia Corriere dello Sport

La decisione dopo la giunta convocata d’urgenza, in tempi brevi potrebbero fare lo stesso la federcalcio e la Liga Dal nostro corrispondente Filippo Maria RIcci… Leggi ...Una sola vittoria nelle ultime nove uscite per i rivali della Roma in Europa. Al gol di Carlos Fernández risponde Kang-in Lee ...