Libia, 47 migranti "nel panico" su una imbarcazione di fronte la costa (Di domenica 12 marzo 2023) . L'allarme lanciato nella mattinata di ieri, 11 marzo A dare l'allarme è stato Alarm Phone che ieri mattina aveva avvertito della presenza di una imbarcazione di fronte le coste della Libia. Sulla barca 47 persone "nel panico". Inoltre, aggiunge Alarm Phone: "Al telefono urlano e abbiamo difficoltà a comunicare con loro. Devono essere soccorsi senza ulteriori indugi". Anche Sea Watch è intervenuta sulla vicenda, dichiarando: "Il tempo sta per scadere per salvare le persone a bordo di una barca che va alla deriva tra le onde alte. Un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non viene. L'imbarcazione è pericolosamente sovraffollata e tra onde spaventose". Poi aggiunge: "Seabird ha avvistato ...

