Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'ex Piatek ritrova il Milan: dai gol a raffica con Gattuso a un mesto addio: L'ex Piatek ritrova il Milan: dai gol… - Gazzetta_it : L'ex Piatek ritrova il Milan: dai gol a raffica con Gattuso a un mesto addio -

Il Pistolero torna a San Siro. E in testa ci sono un grosso "se" e qualche "ma". Krzysztofil Milan e quella che poteva essere la sua casa tre anni dopo l'addio ai rossoneri, con la Salernitana. La storia con il Diavolo è durata un anno e una settimana: dai gol a raffica con ...SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos;. TOP: Leaoi bonus! Sì ad Hernandez e Thiaw FLOP: Pirola può ......il numero 87 ospite approfitta di una distrazione e sia tu per tu con l'estremo difensore. Toglie dalla porta anche la punizione di Sambia. Bene nella ripresa ancora su Candreva e su. ...

L'ex Piatek ritrova il Milan: dai gol a raffica con Gattuso a un mesto addio La Gazzetta dello Sport

Sulla strada della continuità. In attesa della sosta per le nazionali che consentirà a mister Sousa di lavorare su nuove soluzioni tattiche, la Salernitana affronterà la ...La Salernitana sulla strada della continuità. In attesa della sosta per le nazionali che consentirà a mister Sousa di lavorare su nuove soluzioni tattiche, la ...