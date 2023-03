Lettonia-Italia pallamano in tv oggi, Qualificazioni Europei 2024: orario, dove vederla, programma, streaming (Di domenica 12 marzo 2023) Unica regola: non fermarsi. oggi, domenica 12 marzo, alle ore 14:05 Italiane si gioca Lettonia-Italia, sfida di ritorno valida per il secondo turno delle Qualificazioni per gli Europei 2024 di pallamano maschile. Una partita importantissima per i nostri ragazzi che, con un successo, potranno staccare aritmeticamente il terzo posto del raggruppamento 8 andando poi all’assalto della Polonia nel mese di aprile. Gli azzurri si presenteranno in terra lettone con il cospicuo vantaggio di tredici reti, maturato grazie al punteggio di 36-23 registrato al Pala Giovanni Paolo II nella gara d’andata. Tuttavia ai ragazzi di Riccardo Trilli non saranno concessi cali di tensione. Il match permetterà infatti alla squadra Italiana non solo di gestire ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Unica regola: non fermarsi., domenica 12 marzo, alle ore 14:05ne si gioca, sfida di ritorno valida per il secondo turno delleper glidimaschile. Una partita importantissima per i nostri ragazzi che, con un successo, potranno staccare aritmeticamente il terzo posto del raggruppamento 8 andando poi all’assalto della Polonia nel mese di aprile. Gli azzurri si presenteranno in terra lettone con il cospicuo vantaggio di tredici reti, maturato grazie al punteggio di 36-23 registrato al Pala Giovanni Paolo II nella gara d’andata. Tuttavia ai ragazzi di Riccardo Trilli non saranno concessi cali di tensione. Il match permetterà infatti alla squadrana non solo di gestire ...

