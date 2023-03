L’esercito israeliano ha ucciso tre uomini palestinesi armati vicino a Nablus (Di domenica 12 marzo 2023) Tre palestinesi sono stati uccisi dalL’esercito israeliano nei pressi di Nablus, nel nord della Cisgiordania. I tre erano armati e hanno aperto il fuoco contro una postazione militare israeliana al checkpoint di Surra-Jit. Il fatto – secondo quanto riferiscono fonti locali – è avvenuto verso le 3.30 locali. “Tre uomini armati sono stati neutralizzati durante lo scontro a fuoco e un altro uomo armato si è consegnato alle forze ed è stato arrestato”, si legge in un comunicato delL’esercito Secondo le informazioni rilasciate dai militari, i tre palestinesi, che sono stati uccisi al posto di blocco di Surra-Jit, in un’area controllata dalle forze di sicurezza di Israele che divide la città palestinese di Nablus, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Tresono stati uccisi dalnei pressi di, nel nord della Cisgiordania. I tre eranoe hanno aperto il fuoco contro una postazione militare israeliana al checkpoint di Surra-Jit. Il fatto – secondo quanto riferiscono fonti locali – è avvenuto verso le 3.30 locali. “Tresono stati neutralizzati durante lo scontro a fuoco e un altro uomo armato si è consegnato alle forze ed è stato arrestato”, si legge in un comunicato delSecondo le informazioni rilasciate dai militari, i tre, che sono stati uccisi al posto di blocco di Surra-Jit, in un’area controllata dalle forze di sicurezza di Israele che divide la città palestinese di, ...

