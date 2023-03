Lens, Openda da record in Ligue 1: tripletta in quattro minuti contro il Clermont (Di domenica 12 marzo 2023) Nella giornata odierna a prendersi la scena nel campionato di Ligue 1 è stato l’attaccante del Lens, Lois Openda. Il ventitreenne belga, infatti, nel corso del match dell’ora di pranzo contro il Clermont ha realizzato la tripletta più veloce della storia del torneo francese impiegando appena quattro minuti e trenta secondi per centrare l’impresa. Openda, già autore di una tripletta a ottobre contro il Tolosa in circa mezz’ora, questa volta è riuscito a battere di 4 secondi il record francese di Matt Moussilou che nell’aprile 2005 aveva segnato tre gol in 4 minuti e 34 secondi con il Lille. Per quanto riguarda i principali campionati europei il primato dopo il 2000 ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Nella giornata odierna a prendersi la scena nel campionato di1 è stato l’attaccante del, Lois. Il ventitreenne belga, infatti, nel corso del match dell’ora di pranzoilha realizzato lapiù veloce della storia del torneo francese impiegando appenae trenta secondi per centrare l’impresa., già autore di unaa ottobreil Tolosa in circa mezz’ora, questa volta è riuscito a battere di 4 secondi ilfrancese di Matt Moussilou che nell’aprile 2005 aveva segnato tre gol in 4e 34 secondi con il Lille. Per quanto riguarda i principali campionati europei il primato dopo il 2000 ...

