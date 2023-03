Lecce-Torino | Radonjic si riscatta | grande assist per il gol di Sanabria VIDEO

(Di domenica 12 marzo 2023) “Dami aspetto una partita seria”. Ivan Juric l’aveva detto e l’esterno serbo ha ripagato la fiducia con unaazione e l’per il 2-0 dinel match esterno contro ilha superato Baschirotto in velocità, servendo una palla perfetta per il tap in da due passi dell’ex Genoa in anticipo su Gallo. C’è anche una deviazione del terzino, ma il gol è stato assegnato dalla Lega Serie A regolarmente a. Un gol prezioso, che scaccia via le polemiche sul cambio anticipato dicontro la Juventus dopo i 14? giocati allo Stadium. Il caso è rientrato. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iltoroaddosso : #Torino in vantaggio per 0-2 a #Lecce a fine 1'tempo. Granata più lucidi dei giallorossi finora; dopo 20 minuti equ… - CalcioNews24 : #LecceTorino: i top e i flop del primo tempo #SerieA - radiobrasil940 : Campeonato Italiano Intervalo, Lecce 0 x 2 Torino Foto:@TorinoFC_1906 - Toro_News : ?? | HALF TIME I granata tornano negli spogliatoi con due reti di vantaggio: a segno Singo e Sanabria… - HabatNkoola : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Goal Alert: Lecce 0-2* Torino *(Sanabria 23') #SSFootball -

In campo0 - 2 LIVEancora in gol al 23' con Sanabria Al 20'avanti acon un gol di SingoIl match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, lunch match della ventiseiesima giornata di Serie ADopo gli anticipi di venerdì e sabato, ad aprire le danze domenicali della ventiseiesima giornata di Serie A ci penserannoe ...

32' due gialli per Ilic, autore di un duro fallo, che ha scatenato le ire della panchina giallorossa, e Savic. Ammonito Strefezza del Lecce 31' animi agitati davanti alla panchina del Lecce. Due rossi ...