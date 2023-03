Lecce-Torino oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 12 marzo 2023) Sarà Lecce-Torino ad aprire la domenica della 26ma giornata di Serie A. oggi, 12 marzo, salentini e granata si affronteranno allo stadio Via del Mare di Lecce alle 12.30. Una gara che si potrà vedere sia su DAZN che su Sky, sia per quanto riguarda la diretta tv che quella streaming. Dopo aver pareggiato con la Roma e vinto a Bergamo con l’Atalanta, il Lecce è reduce dalle sconfitte contro Sassuolo e Inter. Il margine sulla zona rossa, in ogni caso resta abbastanza rassicurante (9 punti). La squadra di Ivan Juric dal canto proprio, nell’ultimo turno è tornata alla vittoria (1-0 al Bologna) dopo tre partite senza successi in cui aveva raccolto un solo punto contro la Cremonese tra le sconfitte con Milan e Juventus. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Saràad aprire la domenica della 26ma giornata diA., 12 marzo, salentini e granata si affronteranno allo stadio Via del Mare dialle 12.30. Una gara che si potrà vedere sia su DAZN che su Sky, sia per quanto riguarda la diretta tv che quella. Dopo aver pareggiato con la Roma e vinto a Bergamo con l’Atalanta, ilè reduce dalle sconfitte contro Sassuolo e Inter. Il margine sulla zona rossa, in ogni caso resta abbastanza rassicurante (9 punti). La squadra di Ivan Juric dal canto proprio, nell’ultimo turno è tornata alla vittoria (1-0 al Bologna) dopo tre partite senza successi in cui aveva raccolto un solo punto contro la Cremonese tra le sconfitte con Milan e Juventus. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 ...

