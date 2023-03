Lecce-Torino | le probabili formazioni

(Di domenica 12 marzo 2023) Alle 12:30 aprono la domenica di Serie A, lecon le scelte di Baroni e Juric Alle 12:30 aprono la domenica di Serie A, lecon le scelte di Baroni e Juric.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lecce-Torino: Juric cerca una vittoria che manca dal 1994 TorinoToday

I granata cercando la seconda vittoria consecutiva sull'ostico campo dei giallorossi: ultimo successo datato 1994 ...