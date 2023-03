Lecce-Torino, Juric: “La squadra sta dando tutto. Napoli? La più forte da quando sono in Italia” (Di domenica 12 marzo 2023) “La squadra sta dando tutto e stiamo cercando di fare il massimo. La Fiorentina la metto sopra a noi, è una squadra fantastica, allenata bene, è solo un caso che sia lì sotto. Ora siamo i primi tra le squadre che fanno un campionato diverso”. Queste le dichiarazioni di Ivan Juric dopo la vittoria esterna per 2-0 sul campo del Lecce. La squadra granata sale momentaneamente al settimo posto:“Abbiamo fatto una partita attenta e siamo stati bravi a segnare due gol subito – spiega a Sky – Non è stata una gara fantastica, ci siamo chiusi bene e hanno tirato poco. C’è stata un’ottima prova nel primo tempo e una buona gestione nella ripresa”. Bene Radonjic, autore di un assist: “Ci sono giocatori che devono lavorare sull’attenzione. Ha alti e bassi, ma oggi ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) “Lastae stiamo cercando di fare il massimo. La Fiorentina la metto sopra a noi, è unafantastica, allenata bene, è solo un caso che sia lì sotto. Ora siamo i primi tra le squadre che fanno un campionato diverso”. Queste le dichiarazioni di Ivandopo la vittoria esterna per 2-0 sul campo del. Lagranata sale momentaneamente al settimo posto:“Abbiamo fatto una partita attenta e siamo stati bravi a segnare due gol subito – spiega a Sky – Non è stata una gara fantastica, ci siamo chiusi bene e hanno tirato poco. C’è stata un’ottima prova nel primo tempo e una buona gestione nella ripresa”. Bene Radonjic, autore di un assist: “Cigiocatori che devono lavorare sull’attenzione. Ha alti e bassi, ma oggi ...

