Lecce-Torino 0-2 Calcio serie A (Di domenica 12 marzo 2023) Con due gol nel giro di tre minuti a metà del primo tempo il Torino ha sconfitto in trasferta il Lecce. Partita piuttosto negativa, oggi, per i salentini sostanzialmente bloccati dai granata. L'articolo Lecce-Torino 0-2 <small class="subtitle">Calcio serie A</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 12 marzo 2023) Con due gol nel giro di tre minuti a metà del primo tempo ilha sconfitto in trasferta il. Partita piuttosto negativa, oggi, per i salentini sostanzialmente bloccati dai granata. L'articolo0-2 A proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanewseu : Serie A, 26 giornata: il #Torino passa 2-0 a Lecce - Gazzetta_it : Torino da applausi a Lecce: Singo e Sanabria regalano il settimo posto #LecceTorino 0-2 - YBah96 : RT @gippu1: Prima vittoria in Serie A del Torino a Lecce: 2 aprile 1994, 1-2, allenatore del Lecce MARCHESI Seconda vittoria in Serie A de… - Peoplekeyk : RT @Siesse_: Il #Torino batte 0-2 il #Lecce e sale al settimo posto in classifica. Per i pugliesi arriva la terza sconfitta consecutiva. D… - Peoplekeyk : RT @Toro_News: ? | FULL TIME Ecco il nostro commento al termine del #LunchMatch del #TorinoFC #LecceTorino #SerieATIM #ToroNews https://… -