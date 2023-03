Lecce, infortunio per Hjulmand: ecco le sue condizioni (Di domenica 12 marzo 2023) Durante il match delle 12.30 tra Lecce e Torino, si è infortunato il talentuoso centrocampista giallorosso, Morten Hjulmand Durante il match delle 12.30 tra Lecce e Torino, si è infortunato il talentuoso centrocampista giallorosso, Morten Hjulmand che è stato costretto a lasciare il campo. Al 53? minuto il giocatore si è accasciato a terra dopo aver preso una botta all’occhio destro. Il danese non è apparso particolarmente dolorante, ma non è comunque riuscito a restare in campo per aiutare la squadra. Al suo posto è entrato Maleh. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Durante il match delle 12.30 trae Torino, si è infortunato il talentuoso centrocampista giallorosso, MortenDurante il match delle 12.30 trae Torino, si è infortunato il talentuoso centrocampista giallorosso, Mortenche è stato costretto a lasciare il campo. Al 53? minuto il giocatore si è accasciato a terra dopo aver preso una botta all’occhio destro. Il danese non è apparso particolarmente dolorante, ma non è comunque riuscito a restare in campo per aiutare la squadra. Al suo posto è entrato Maleh. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lecce, infortunio per Hjulmand: ecco le sue condizioni Durante il match delle 12.30 tra Lecce e Torino, si è infortunato il talentuoso centrocampista giallorosso, Morten Hjulmand che è stato costretto a lasciare il campo. Al 53 minuto il giocatore si è accasciato a terra dopo aver preso una botta all'occhio destro. Il danese non è apparso particolarmente dolorante, ma non è comunque riuscito a restare in campo per aiutare la squadra. Al suo posto è entrato Maleh.

Lecce, infortunio per Hjulmand: le ultime Commenta per primo Il capitano del Lecce Morten Hjulmand è stato costretto al cambio, al 53' di Lecce - Torino - è subentrato Maleh - , per un problema all'occhio. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Lecce - Torino 0 - 2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale ... a disposizione, Ricci, che ha scontato il turno di squalifica e Pellegri dopo il lungo infortunio. ... Le probabili formazioni di Lecce - Torino LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, ...

FLASH | Lecce-Torino, tegola per Baroni: Hjulmand esce per infortunio Infortunio Hjulmand – Piove sul bagnato in casa Lecce. I salentini sono sotto di due gol a zero al Via del Mare contro il Torino a causa dei gol messi a segno da Singo e Sanabria.