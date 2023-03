Lecce | in campo con la maglia celebrativa dei 115 anni di storia nella sconfitta contro il Torino

(Di domenica 12 marzo 2023) Ilè sceso incon laper i 115del club salentino che festeggerà mercoledì 15 marzo. Non ha portato fortuna peròildi Ivan Juric che ha sbancato il Via del Mare grazie alle reti di Singo e Sanabria nel primo tempo. I giallorossi l’hanno presentata nei ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _CalcioItaliano : RT @jason05_: Barbas e Pasculli campioni del mondo 86 e protagonisti del primo storico campionato del Lecce in A a fare il giro di campo e… - Toro_News : ??? | POSTPARTITA #Baroni al termine del #LunchMatch: 'Dobbiamo fare meglio ma come prestazione non posso rimprover… - CronacheMc : SERIE A - L'arbitro di Appignano torna dopo due mesi di stop. Nel match al Via del Mare di Lecce vinto dal Torino (… - Silvio_Luciani : RT @Toro_News: ????? VITTORIA! I granata sbancano il Via del Mare di Lecce a 29 anni dall’ultima volta. Le firme, entrambe nel primo tempo,… - pierarobasto : RT @Toro_News: ????? VITTORIA! I granata sbancano il Via del Mare di Lecce a 29 anni dall’ultima volta. Le firme, entrambe nel primo tempo,… -

Nel lunch match il Torino ha vinto 2 - 0 in trasferta suldel. Alle 15 sono iniziate Cremonese - Fiorentina e Verona - Monza. Alle 18 Roma incontro il Sassuolo, alle 20.45 la ...Lo ha detto il tecnico del, Marco Baroni dopo la sconfitta casalinga per 2 - 0 con il Torino. ... Noi siamo stati a lungo nella loro metàma non siamo riusciti a segnare. Il primo gol Non ...Così il tecnico del, Marco Baroni, alla fine della partita persa per 2 - 0 con il Torino. "... Noi siamo stati a lungo nella loro metàma non siamo riusciti a segnare. Il primo gol Non si ...

Il Lecce celebra i 115 anni: con il Torino in campo con la maglia ... Calcio Lecce

Il Torino ottiene tre punti molto preziosi sul campo del Lecce nel match delle 12:30 che apre la domenica di Serie A. I granata si impongono 0-2 e portano a… Leggi ..."Sono contento per risultato e carattere, ma non abbiamo espresso un gran calcio. Curioso di affrontare il Napoli", le parole del tecnico granata dopo il successo al Via del Mare ...