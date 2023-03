Leao non è ancora un grande campione, il Milan è sicuro che valga tutti i soldi che chiede? (Gazzetta) (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Agresti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport si chiede se non sia un rischio per il Milan investire ancora su un futuro campione come Leao. Secondo il giornalista infatti Leao non è ancora completo, maturo. Non è ancora quello che Kavratskhelia è per il Napoli. Scrive Agresti: “Leao è un grande campione a sprazzi. In certi periodi, o in certe partite, ha colpi fenomenali, è sufficientemente continuo, incide e decide; in altre circostanze, per tempi non brevi, diventa un calciatore normale e a volte anche meno, quando l’indolenza prende il sopravvento. Del grande campione ha le qualità tecniche e fisiche, ma per esserlo davvero occorrono ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Stefano Agresti, sulle pagine delladello Sport sise non sia un rischio per ilinvestiresu un futurocome. Secondo il giornalista infattinon ècompleto, maturo. Non èquello che Kavratskhelia è per il Napoli. Scrive Agresti: “è una sprazzi. In certi periodi, o in certe partite, ha colpi fenomenali, è sufficientemente continuo, incide e decide; in altre circostanze, per tempi non brevi, diventa un calciatore normale e a volte anche meno, quando l’indolenza prende il sopravvento. Delha le qualità tecniche e fisiche, ma per esserlo davvero occorrono ...

